Bolivia: Covid, governo studia estensione vacanze scolastiche per ridurre contagi (2)

- Nel frattempo il governo cerca di accelerare anche il programma di immunizzazione grazie all'arrivo di nuove dosi di vaccini contro la Covid-19. Domenica la Bolivia ha ricevuto 150 mila dosi del farmaco di AstraZeneca prodotto in Argentina e Messico come donazione del governo di Andres Manuel Lopez Obrador. In totale il paese andino ha ricevuto un totale di 2,7 milioni di dosi dei quattro farmaci approvati per uso emergenziale nel paese. Oltre ad AstraZeneca anche lo Sputnik V, prodotto dal laboratorio russo Gamaleya, quello statunitense di Pfizer e il Sinopharm dell'omonimo laboratorio cinese. Secondo dati ufficiali sono state applicate ad oggi un totale di 2.069.629 dosi del vaccino anti covid (1.544.730 di prime dosi e 524.899 richiami). Il programma di vaccinazione prevede attualmente la somministrazione a persone maggiori di 40 anni. (Brb)