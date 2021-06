Milano: apre a piazzale Insubria punto prestito libri, proseguono lavori biblioteca Calvairate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Marco Granelli (Lavori Pubblici) hanno inaugurato oggi il punto di prestito libri di piazza Insubria 3, sede provvisoria sostitutiva della biblioteca Calvairate, attualmente chiusa fino alla conclusione dei lavori di ampliamento e rifacimento. Lo stabile che ospiterà il punto di prestito, recentemente ristrutturato, si trova all'interno di un complesso di proprietà Aler. Gli scaffali ospiteranno circa 4mila documenti tra libri e audiovisivi, che insieme al catalogo online, saranno messi a disposizione per il servizio di prestito locale e interbibliotecario. Il punto di prestito Insubria rimarrà aperto al pubblico con i seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10 alle 14.30, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 10 alle 14. Nella nuova sede, accessibile tramite appuntamento, saranno disponibili i servizi di consulenza bibliografica, iscrizione, prestito, prenotazione e restituzione. Non sarà possibile stazionare per consultazioni in sede o per studio. Nel frattempo, proseguono i lavori di ampliamento e rifacimento della biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti - piazzale Martini, che porteranno gli spazi da 900 a 1.250 metri quadri con un ampliamento di circa il 40 per cento. Iniziati nel febbraio del 2020, i lavori si concluderanno il prossimo ottobre. Seguiranno i collaudi e gli adempimenti per ottenere le certificazioni di sicurezza. Si prevede che la sede potrà essere aperta nella primavera 2022. (segue) (Com)