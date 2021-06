Milano: apre a piazzale Insubria punto prestito libri, proseguono lavori biblioteca Calvairate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La biblioteca è un simbolo di questo quartiere - dichiara Marco Granelli assessore ai Lavori pubblici - fin dal 1969 quando fu inaugurata e da sempre è molto utilizzata e vissuta dai residenti. Per questo è così importante dare ai cittadini nuovi spazi, più funzionali e piacevoli da usare. Un centro di cultura ma anche di scambio e di incontro per tutte le età che con questo ampliamento potrà moltiplicare il suo utilizzo". "L'ampliamento della sede della biblioteca, sia in termini volumetrici che funzionali, rappresenta un miglioramento della qualità complessiva del servizio – dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La precedente sede era ospitata in un edificio prefabbricato, con tutti i limiti che una tale struttura impone, mentre questo nuovo stabile consentirà un servizio più efficiente, migliorando la qualità delle prestazioni offerte al quartiere e alla città. Questa nuova biblioteca rappresenta un ulteriore, grande passo in avanti di quel piano che abbiamo lanciato insieme al sindaco Sala nel 2016, in base al quale sono state rifunzionalizzate e messe in sicurezza molte sedi bibliotecarie e, come in questo caso, sono stati completamente reinventati gli spazi". La nuova sede, oltre all'ampliamento degli spazi, vedrà un totale ripensamento di funzioni e servizi migliorando anche l'accessibilità e la visibilità dell'edificio tramite lo spostamento dell'ingresso principale della biblioteca su piazzale Martini.