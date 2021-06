Milano: apre a piazzale Insubria punto prestito libri, proseguono lavori biblioteca Calvairate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà articolata in un ampio spazio di ingresso e accoglienza, più informale e di primo accesso ai servizi; un'ampia parte centrale che ospiterà le collezioni, l'area studio, lo spazio bambini e ragazzi, e servizi destinati a nuovi pubblici (servizi per adolescenti, spazio di coworking), la cui progettazione prevederà un percorso preliminare di interrogazione e ascolto del territorio per raccoglierne bisogni e aspettative. Al primo piano vi sarà un'ampia sala polifunzionale, da utilizzare per corsi, conferenze, presentazioni libri ed eventi, realizzati anche in sinergia con il Municipio. Il primo piano potrà essere utilizzato anche negli orari di chiusura della biblioteca. Gli arredi verranno completamente rinnovati e pensati per rispondere alle nuove funzioni. L'edificio esistente si sviluppava su un unico piano fuori terra con una superficie coperta di circa 930 metri quadri, ed era realizzato con strutture, pareti metalliche e copertura in lamiera. Per ampliare la biblioteca è stata demolita una parte dell'edificio esistente e poi ricostruito un edificio in cemento armato di due piani. (segue) (Com)