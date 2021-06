Nato: Stoltenberg, affrontato tema fronte sud e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Summit dei leader Nato si è discusso anche del fronte sud e della regione del Mediterraneo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "Sul Mediterraneo e il sud, sì, ne abbiamo discusso nell'incontro", ha detto. "La Nato deve saper rispondere a tutte le sfide e le minacce da tutte le direzioni", ha detto. Stoltenberg ha ricordato il lavoro in Iraq degli alleati "per prevenire che torni lo Stato islamico" e aumentando "le missioni di formazione" nel Paese. "Noi crediamo fortemente che la prevenzione sia preferibile all'intervento, stabilizzando il nostro vicinato", ha sottolineato. "Lavoriamo anche con i partner del Mediterraneo" e "guardiamo a come aumentare il passo e fare di più insieme a loro anche nella regione del Sahel, ma questo non è stato discusso tra alleati", ha aggiunto. "Diversi alleati sono estremamente preoccupati per la situazione in Nord Africa, inclusa la Libia", ha sottolineato. (Beb)