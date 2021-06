Roma: assessora Infrastrutture, avviato formalmente cantiere per riqualificare villa Fiorelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo avviato formalmente il cantiere per la riqualificazione del centro Anziani di Villa Fiorelli. Si tratta un intervento molto importante per restituire ai residenti del quartiere un luogo di aggregazione e socialità". Lo scrive su Facebook l'assessora alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "In questa fase preliminare saranno effettuate le indagini propedeutiche all’inizio effettivo dei lavori, coordinate dal Dipartimento Simu. "Una volta completate ed elaborati gli esiti di queste indagini, inizieranno le lavorazioni per la realizzazione dell’edificio con il nuovo progetto esecutivo, comprensive delle aree ludiche, nel rispetto dei vincoli culturali e ambientali. Il nuovo edificio - spiega Meleo - costituito da due sale polifunzionali, comunicanti a secondo dell'uso, e da una parte di servizi annessi, sarà realizzato con materiali ecosostenibili e naturali, con basso impatto ambientale utilizzando energie rinnovabili. Avviamo i lavori per completare la riqualificazione di villa Fiorelli dopo gli interventi realizzati lo scorso anno nella parte del verde da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e dal Decoro Urbano. Un polmone verde nel cuore di San Giovanni fruibile ogni giorno da tanti cittadini", conclude.(Rer)