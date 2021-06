Viabilità: Su A8 domani chiuso per due ore allacciamento da Monza a Milano per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di rimozione della segnaletica verticale, dalle 11:00 alle 13:00 di martedì 15 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Monza ed è diretto verso Milano. In alternativa, si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera in direzione di Rho e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho. (Com)