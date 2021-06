Nato: presidente polacco, la sicurezza dell'Europa orientale è priorità dell'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che la Nato dichiara al mondo è chiaro ed è che la sua priorità è la sicurezza. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nella conferenza riassuntiva dopo il vertice della Nato a Bruxelles. "Il presidente Usa Joe Biden ha distintamente sottolineato che la nostra sicurezza, quella dei Paesi dell'Europa centro-orientale, della Polonia e di tutti quelli che sono usciti da dietro la Cortina di ferro, gli sta a cuore, perché lui stesso ha lavorato per l'ingresso di questi Paesi nella Nato", ha detto il capo dello Stato polacco. "Il messaggio della Nato al mondo è chiaro: sicurezza, sicurezza, sicurezza. Per noi e per i nostri cittadini", ha continuato Duda. Il presidente polacco ha aggiunto che con Biden si è parlato "anche di deterrenza, di collaborazione Polonia-Usa e di Russia". "Ci attendiamo informazioni da parte degli Stati Uniti dopo l'incontro con Vladimir Putin", ha proseguito Duda. (Beb)