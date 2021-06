Decreto Semplificazioni: Bergamini (FI), agevoliamo sinergia tra provvedimenti e impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rigenerazione urbana, il codice degli appalti e delle concessioni, il costo dei materiali edili. Oggi Forza Italia ha affrontato con l’Ance (associazione nazionale costruttori edili) i temi del dl semplificazioni e del dl sostegni bis con l’obiettivo di far ripartire la più grande impresa italiana: l’edilizia. Nella qualità di rappresentante del governo Draghi farò quanto più possibile per agevolare la sinergia tra provvedimenti e impresa, occupazione e lavoratori". Lo ha detto la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai rapporti per il Parlamento del governo Draghi, nel corso della riunione odierna con i rappresentanti dell’associazione nazionale dei costruttori edili.(Rin)