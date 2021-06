© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sinistra, destra e M5s non hanno prodotto una pagina di programma su Roma. Michetti, Gualtieri e Raggi sono sostenuti dalla classe dirigente che ha bloccato Roma negli ultimi 15 anni. Nessuno di loro era la prima scelta dei rispettivi partiti. Altro che Caput Mundi. Roma sul serio". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda. (Rer)