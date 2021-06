Imprese: Giorgetti, governo metta in comune sforzi con Europa tenendo presente interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I discorsi dell'autonomia strategica e della sovranità tecnologica dell'Europa sono bei discorsi che devono essere declinati e quindi la politica, il governo deve sapere che su certi settori deve essere messo in comune uno sforzo anche con l'Europa, tenendo ben presente l'interesse nazionale e tenendo ben presente che le evoluzioni concrete delle decisioni che vengono prese a livello comunitario hanno delle ricadute rispetto alle dinamiche industriali nazionali". Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante la sua visita alla Stmicroelectronics, ad Agrate Brianza. "Qui - ha spiegato Giorgetti - si realizza sostanzialmente un caso di successo industriale transnazionale, qui ci sono sostanzialmente due Paesi e due governi che da tempo collaborano con successo in modo sinergico. Non ci sono molti casi così in Italia, ma forse neanche in giro per la Francia, è la testimonianza come possa essere fruttuosa questa forma di collaborazione transnazionale". (Rem)