Nato: Castaldo (M5s), Ue abbia ruolo sempre più importante in dinamiche globali

- L'Unione europea dovrà assumere un ruolo sempre più importante nelle dinamiche globali. Lo ha dichiarato in una nota il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), commentando i lavori del Vertice Nato a Bruxelles. "Le crescenti minacce alla sicurezza internazionale, europea e transatlantica si stanno facendo sempre più numerose, subdole e mutevoli, pertanto sarà fondamentale fornire delle risposte coordinate tra gli storici alleati che si riuniscono oggi a Bruxelles nel Summit Nato, un appuntamento che ci dirà molto su chi siamo e su quello che vogliamo essere nel prossimo futuro", ha dichiarato. "Condivido in pieno le parole del segretario generale Jens Stoltenberg: la Nato è una grande famiglia basata sul rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, come ricordato dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, l'Ue dovrà assumere un ruolo sempre più importante nelle dinamiche globali. Autonomia strategica europea e ruolo globale della Nato non sono e non saranno mai in contrapposizione, ma sono due facce della stessa medaglia", ha continuato. "La risposta che articoleremo non potrà essere solo votata al contrasto, ma anche alla cooperazione sui tanti temi globali che richiedono risposte ambiziose, come il cambiamento climatico o le crescenti disuguaglianze sociali", ha concluso.(Beb)