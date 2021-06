Russia: Putin su Navalnyj, serve una risposta a chi nasconde affari loschi dietro attività politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se qualcuno si nasconde dietro presunte attività politiche per risolvere i propri affari loschi, compresi quelli commerciali, allora è necessario dare una risposta. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo a una domanda dell’emittente televisiva statunitense “Nbc” relativa alla situazione del dissidente Aleksej Navalnyj. "Due volte una persona è stata condannata con la condizionale. È stato semplicemente avvertito di non violare la legislazione attualmente in Russia. Alla fine, il tribunale ha preso una decisione appropriata, modificando lo status di libertà vigilata con la detenzione. Ci sono migliaia di persone che violano il contenuto del regime condizionale e non hanno nulla a che fare con l'attività politica. E se qualcuno si nasconde dietro l'attività politica, per risolvere i propri affari, compresi quelli commerciali, allora è necessario rispondere di conseguenza", ha detto Putin. (Rum)