Russia: la dissidente Sobol rinuncia a partecipare alle elezioni alla Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione, Ljubov Sobol, ha annunciato su Facebook che interromperà la sua campagna elettorale in vista del voto per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) che si terrà a settembre. Di recente l'organizzazione di cui ha fatto parte, che fa capo all'attivista Aleksej Navalnyj, è stata riconosciuta "di natura estremista". Inoltre le due camere del Parlamento russo hanno approvato una legge che vieta l'elezione a qualsiasi livello amministrativo di individui che abbiano fatto parte o diretto organizzazioni riconosciute come tali. Secondo Sobol, i risultati dei sondaggi tra i cittadini di Mosca la vedrebbero favorita rispetto agli altri candidati del partito di governo Russia Unita. "Il mito principale che le autorità sostengono costantemente è che Putin e Russia Unita abbiano la maggioranza. Che sono scelti dal popolo e quindi detengono una sorta di mandato dai cittadini russi per creare tutto il caos che sta accadendo ora nel nostro paese. Ma sostanzialmente non c'è un mandato. E il loro re è nudo", ha dichiarato Sobol, osservando di avere un rating "superiore a quello di Vjacheslav Volodin (il presidente della Duma)". (Rum)