Cina: Xinjiang, nel 2030 la popolazione han sarà più numerosa di quella uigura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un mese dalla pubblicazione dei risultati del settimo censimento nazionale decennale, la Cina ha reso noti oggi i dati sulla crescita della popolazione nella regione autonoma dello Xinjiang con il manifesto proposito di respingere le accuse di “genocidio” arrivate da Occidente. Ne emerge, secondo i numeri ufficiali, che la popolazione della minoranza musulmana uigura è crescita del 16,2 per cento negli ultimi anni, mentre quella dell’intera regione ha visto un incremento di 18,3 punti percentuali. Tuttavia, dai dati emerge anche come la crescita della popolazione han (l’etnia maggioritaria in Cina) sia stata nell’ultimo decennio più sostenuta (+24,8 per cento) e come la composizione demografica dello Xinjiang si stia gradualmente modificando: se nel censimento del 2010 gli uiguri rappresentavano il 45,8 per cento della popolazione e gli han il 40,5, dieci anni più tardi i primi costituiscono il 44,9 per cento della popolazione e i secondi il 42,2 per cento. Se le tendenze demografiche resteranno invariate, nel 2030 gli han nello Xinjiang saranno più degli uiguri (13,62 a 13,49 milioni, ovvero il 44,45 per cento della popolazione contro il 44). (segue) (Cip)