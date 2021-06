Cina: Xinjiang, nel 2030 la popolazione han sarà più numerosa di quella uigura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati odierni sono stati diffusi dal governo regionale dello Xinjiang e comprendono quelle cifre che non erano state pubblicate a maggio e che avevano alimentato speculazioni in Occidente. Le autorità hanno fatto sapere che il motivo del ritardo è costituito “dall’incoerenza con i dati del periodo 2010-2018 precedentemente pubblicati da istituti di ricerca competenti”. Secondo la rilevazione, la popolazione permanente regionale dello Xinjiang risulta essere di 25.852.345 persone, con un aumento del 18,52 percento rispetto al sesto censimento del 2010. Il tasso di crescita medio annuo è stato dell'1,71 percento, superiore alla media nazionale. Tra la popolazione dei residenti permanenti nella regione, il 42,24 per cento è di etnia han, il 44,96 per cento è di etnia uigura e il 12,8 per cento di altre minoranze etniche. Rispetto al sesto censimento del 2010, c'è stato un aumento di 2.174.000, o del 24,86 per cento, dell’etnia han “a seguito di trasferimenti tra regioni”. La popolazione delle minoranze etniche è aumentata di 1.865.000, pari al 14,27 per cento. Tra le minoranze etniche, la popolazione uigura è aumentata di 1.623.000 unità, pari al 16,2 per cento. "Il più rapido tasso di crescita della popolazione han nella regione è stato il risultato di un grande afflusso di lavoratori migranti. Grazie alla stabilità sociale e al rapido sviluppo economico nello Xinjiang negli ultimi anni, c'è stato un aumento sostanziale del numero di persone arrivate nella regione per investire e avviare attività", ha spiegato il governo regionale durante una conferenza stampa. (segue) (Cip)