Cina: Xinjiang, nel 2030 la popolazione han sarà più numerosa di quella uigura (3)

- Negli ultimi anni, "lo Xinjiang ha intensificato i suoi sforzi per alleviare la povertà. L'urbanizzazione è accelerata e la popolazione urbana ha continuato ad aumentare. Il livello di istruzione e la qualità culturale delle persone di tutte le etnie sono migliorati sostanzialmente. Con la crescita del benessere, sempre più persone tardano il matrimonio e scelgono di non avere figli", ha fatto sapere il governo locale. "Come si evince dai dati, il tasso di crescita naturale della popolazione residente, in linea con le mutevoli tendenze del Paese, pur iniziando a diminuire costantemente nel 2018, è ancora superiore al livello nazionale". I tassi di crescita naturale della popolazione dello Xinjiang dal 2010 al 2019 sono passati dal 10,71 al 3,69, mentre i tassi di crescita nazionale sono passati dal 4,79 per cento nel 2010 al 3,32 per cento nel 2019. Di fatto, i dati demografici dello Xinjiang non contrastano con le rilevazioni contenute nell’ultimo rapporto dell’antropologo tedesco Adrian Zenz, una delle dieci personalità europee su cui quest’anno la Cina ha imposto sanzioni. Secondo Zenz, che si è detto d’accordo con il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel parlare di “genocidio” in corso nello Xinjiang, le politiche messe in atto dal Partito comunista cinese potrebbero ridurre di un terzo nei prossimi due decenni la crescita degli uiguri della regione. "Ora abbiamo un'idea molto più chiara di ciò che il governo cinese sta pianificando di fare a lungo termine", ha affermato Zenz. (segue) (Cip)