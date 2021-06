Cina: Xinjiang, nel 2030 la popolazione han sarà più numerosa di quella uigura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricercatore di studi orientali ed esperto delle politiche dello Xinjiang di Pechino, Zenz ha rilevato che attualmente nello Xinjiang vivono 10 milioni di uiguri, la maggior parte dei quali (2,6 milioni) nel sud del Paese. In quest'area nel 2040 gli uiguri dovrebbero diventare 4,5 milioni. Si tratta di una crescita demografica molto inferiore rispetto a quella della maggioranza etnica han nella stessa area. Al momento, gli han rappresentano l'8,4 per cento della popolazione nel sud dello Xinjiang e nel 2040 dovrebbero arrivare al 25 per cento, grazie in particolare ai trasferimenti incoraggiati dal Partito comunista. A rafforzare queste argomentazioni, lo scorso maggio l'Istituto australiano di strategia politica (Aspi) ha reso noto che il tasso di natalità nella regione dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, è diminuito del 48,74 per cento tra il 2017 e il 2019, quasi dimezzandosi nei due anni successivi all'adozione da parte del governo cinese di politiche per ridurre il numero di bambini nati da famiglie uigure e di altre minoranze musulmane. Mostrando "un crollo del tasso di natalità tra i più estremi mai riscontrati nei 71 anni di raccolta dei dati sulla fertilità da parte delle Nazioni Unite, nemmeno durante i genocidi di Ruanda e Cambogia", i dati Aspi sembrano legati alle politiche contro la fertilità nello Xinjiang che secondo sempre più fonti sarebbero state adottate dal Partito comunista cinese per ridurre il peso demografico degli uiguri e delle altre minoranze musulmane. Il rapporto cita come prove testimonianze sulla sterilizzazione forzata o sul controllo delle nascite, o i dati della polizia sull'internamento delle donne per violazione delle norme sulla pianificazione familiare. (Cip)