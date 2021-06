Umbria: Pd, escalation di violenza, Lega assente su tema sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre si consuma, a Perugia come a Terni, l'ennesimo weekend caratterizzato da cruenti fatti di cronaca, droga e degrado urbano, le istituzioni regionali e comunali appaiono del tutto incapaci di fermare questa escalation di violenza e di dare una valido supporto al lavoro delle Forze dell’Ordine, sia in termini di politiche di prevenzione che di attuazione della legislazione regionale vigente, così come gli consente e, per certi versi, gli imporrebbe la legge”. È quanto hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali umbri del Partito democratico Fabio Paparelli e Simona Meloni: “Siamo dunque a un paradosso o, al contrario, allo svelamento di un bluff. La destra, e in particolar modo la Lega, che ha fatto dello slogan tolleranza zero un apparente manifesto politico, una volta al governo si è totalmente dimenticata di questi temi, usati strumentalmente solo per vincere le elezioni. Nel capoluogo regionale sull’onda di ‘Perugia capitale della droga’ e a Terni a seguito dell'emotività cresciuta dopo l’omicidio Raggi, le forze di destra hanno costruito consensi mentre oggi, sui temi della sicurezza urbana, le amministrazioni comunali di Perugia e Terni, non hanno stranamente più nulla da dire, essendo aumentato il degrado urbano e culturale senza che siano state messe a disposizione politiche, strumenti e risorse adeguate, anche in termini di uomini e mezzi”. (segue) (Ren)