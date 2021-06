Umbria: Pd, escalation di violenza, Lega assente su tema sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paparelli e Meloni hanno aggiunto: “La Regione ha persino dimenticato di aver accumulato quasi due anni di ritardo nella sottoscrizione della proroga dei Patti per la sicurezza dei due capoluoghi, che, in passato, hanno permesso finanziamenti per progetti integrati di videosorveglianza e di presidio del territorio. Per questo avevamo proposto di estenderli anche alle altre città dell’Umbria insieme ad azioni condivise di controllo di vicinato. Zero assoluto, invece, anche sul versante delle politiche integrate della sicurezza, come previsto dalla legislazione regionale vigente. Tutto fermo, tutto tace. La legge 13 del 2008 sulla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana e per il diritto alla sicurezza dei cittadini è rimasta del tutto inapplicata". Quindi gli esponenti del Partito democratico hanno proseguito: "Nessuna iniziativa è stata promossa a sostegno delle autonomia locali nell’ambito delle politiche di controllo e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle discriminazioni, sulla rigenerazione urbana e sulla tutela degli anziani. Nulla sulle scuole, in favore dei giovani, sul tema delle dipendenze e sulla mediazione dei conflitti sociali e culturali. Grave la scelta di non rinnovare la convenzione con l’Università di Perugia, i cui studi sulla criminalità in Umbria sono stati fondamentali per orientare e modulare la programmazione del politiche sulla sicurezza". (segue) (Ren)