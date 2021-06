Umbria: Pd, escalation di violenza, Lega assente su tema sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paparelli e Meloni hanno aggiunto: "Mancano dunque un programma delle azioni di contrasto e prevenzione e interventi da compiere in collaborazione con prefettura e forze dell’ordine per arginare il degrado e la paura che investono nuovamente ed in misura maggiore del passato, i nostri centri urbani. Solo attraverso misure di riduzione delle cause di disagio sociale, con azioni di integrazione sociale, con il controllo del territorio e con nuove politiche di prevenzione e mediazione dei conflitti potremo arginare e risolvere situazioni che spesso vengono anche condizionate dalla mancata riqualificazione urbana e culturale delle nostre città. Dove sono oggi quanti, nel recente passato, imperversavano ad ogni fatto di cronaca nera, accusando le amministrazioni locali di incapacità nell’arginare questi fenomeni che oggi si sono decuplicati?". Infine hanno concluso: "Utilizzeremo le sedi e gli strumenti a disposizione affinché l’assemblea legislativa discuta sullo stato della sicurezza nella nostra regione, che, senza politiche sociali adeguate, potrebbe deflagrare anche a causa dei conflitti sociali che la gestione post pandemica può comportare”. (Ren)