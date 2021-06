Ostia: Lega, su via Casana da Raggi promesse di Pinocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad ottobre 2019 con l'avvio del cantiere di via Casana la sindaca Raggi aveva promesso ai residenti che in un anno i lavori sarebbero terminati. Siamo a giugno 2021 e i cittadini sono ancora prigionieri nelle loro case, mentre tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Fabrizio Santori dirigente romano della Lega Salvini Premier. "Un film già visto: l'amministrazione che viene a fare promesse ai cittadini, fa aprire i cantieri e poi abbandona al proprio destino chi da anni vive in un quadrante totalmente paralizzato da buche e voragini aperte sulle strade. Fin dall'inizio della consiliatura come Lega abbiamo sollecitato con documenti di aula e manifestazioni di protesta il comune di Roma ma questa storia infinita ancora non vede soluzione", conclude la Picca. (Com)