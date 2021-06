Filippine: capo polizia Eleazar, uso portafogli elettronici favorisce compravendita voti elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati politici filippini in occasione delle elezioni presidenziali del 2022 potrebbero sfruttare la crescita nell'uso di piattaforme digitali e dei portafogli elettronici per la compravendita di voti. Lo ha dichiarato capo della polizia filippina, Guillermo Eleazar, sottolineando che "il monitoraggio delle attività di acquisto di voti nelle elezioni del 2022 sarà davvero una grande sfida per noi". “La polizia consulterà altre agenzie statali, tra cui la Commissione per le elezioni, al fine di contrastare l'acquisto di voti attraverso i servizi di trasferimento elettronico di denaro, ha detto Eleazar. Il 9 maggio del prossimo anno, i cittadini delle Filippine eleggeranno un presidente e un vicepresidente, oltre a più di 300 legislatori e migliaia di funzionari del governo locale. (segue) (Fim)