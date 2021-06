Paesi Bassi: Bajani presenta il suo romanzo “Il libro delle case” a "Notte della letteratura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Amsterdam partecipa alla Notte della letteratura europea, un progetto di Eunic Netherlands (la associazione degli Istituti di cultura europei nei Paesi Bassi) che riunisce autori famosi e promettenti talenti letterari provenienti da numerosi paesi europei. Una dozzina di scrittori e poeti provenienti da diversi Paesi del continente, riferisce la Farnesina, rifletterà sul tema centrale di quest'anno: il coraggio dello scrittore. Per l’Italia alla Notte della letteratura europea 2021, che sarà trasmessa in livestream, parteciperà Andrea Bajani, scrittore di successo appena entrato nella cinquina del Premio Strega con il suo “Il libro delle case”. Per gli altri paesi europei sono presenti Olivia Wenzel, Elia Barceló, Ramunas Bogdanas, Maarja Kangro, Laurent Petitmangin, Monique Roffey, Christoph Schneeberger, Jan Škrob, Moni Stanila, Max Temmerman e Bostjan Videmsek. Gli incontri saranno moderati da Margot Dijkgraaf, critica letteraria, e Guido Snel, scrittore e professore di Studi Europei all’Universita’ di Amsterdam. L’appuntamento è per sabato 19 giugno alle ore 20:00. (Res)