Viabilità: A1 Mi – Na, chiusure notturne tratti basso Lodigiano-Casalpusterlengo, Fiorenzuola-Piacenza sud

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d'arte, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 23.00 di mercoledì 16 alle 5.00 di giovedì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano. Si segnala che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Somaglia est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la Ss9 Via Emilia, per 8,5 km, proseguire sulla Sp234 per ulteriori 6 km e rientrare sulla A1 alla stazione di Casalpusterlengo. In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza sud; dalle 00.00 alle 5.00 di venerdì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna. Si segnala che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano. Inoltre, dalle 22.00 di giovedì 17 alle 5.00 di venerdì 18 giugno, sarà chiusa anche l'area di servizio "Somaglia ovest", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la Sp234 e la Ss9 Via Emilia e rientrare sulla A1 alla stazione di Basso Lodigiano. In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Lodi; dalle 22.00 di sabato 19 alle 5.00 di domenica 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano. Si segnala che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. Inoltre, dalle 20.00 di sabato 19 alle 6.00 di domenica 20 giugno, sarà chiusa anche l'area di servizio "Arda est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la Sp462, per circa 3 km, la Ss9 via Emilia per ulteriori 18 km e rientrare sulla A1 alla stazione di Piacenza sud. In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Fiorenzuola, verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Fidenza (Com)