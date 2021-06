Nato: Merkel, Russia e Cina sfide crescenti per l'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, “ma anche regione dell'Indo-Pacifico con la Cina”, sono “sfide crescenti” per la Nato. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, a margine del vertice dell'Alleanza atlantica in corso a Bruxelles. Per Merkel la Nato deve far fronte anche a “sfide ibride, attacchi cibernetici e, con riguardo alla Russia, le campagne di disinformazione”, che colpiscono “numerosi Stati parte, compresa la Germania”. (Geb)