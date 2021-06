Nicaragua: Cidh condanna nuova ondata di arresti tra oppositori e chiede rilascio immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha condannato i nuovi arresti di esponenti delle opposizioni effettuati in Nicaragua nel fine settimana e ha chiesto al governo di Managua di liberare immediatamente le persone detenute. “La Cidh riconosce questi eventi come parte di un'escalation di repressione e criminalizzazione contro i leader dell'opposizione, che esercitano le loro libertà pubbliche, attraverso l'uso di ampie categorie penali e accuse arbitrarie, e senza prove”, ha scritto la Cidh sul suo account Twitter. La Cidh “sollecita lo Stato del Nicaragua a rilasciare immediatamente le persone detenute e a fermare gli attacchi alle libertà pubbliche, e in particolare, all'esercizio dei diritti politici nel Paese”. (segue) (Mec)