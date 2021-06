Nicaragua: Cidh condanna nuova ondata di arresti tra oppositori e chiede rilascio immediato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia del Nicaragua ha effettuato nel fine settimana nuovi arresti nei confronti di esponenti delle opposizioni, nel pieno delle polemiche per analoghe iniziative prese nei confronti di candidati alle presidenziali di novembre. I provvedimenti hanno colpito i dirigenti della Union democratica renovadora (Unamos), l'ex Movimento renovador sandinista (Mrs) oggi partito di opposizione al presidente Daniel Ortega. I politici, tre donne e un uomo, sono stati arrestati in diversi momenti della giornata di domenica, riassume il quotidiano "la Prensa", a seguito di "violente" perquisizioni portate avanti dalla polizia nelle rispettive case. Le forze di sicurezza, come in altri recenti casi, hanno eseguito ordini basati sulla legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. (segue) (Mec)