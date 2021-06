Nicaragua: Cidh condanna nuova ondata di arresti tra oppositori e chiede rilascio immediato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, era stata l'Unione europea, per voce dell'Alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, a denunciare la "detenzione e l'arresto sistematici di potenziali candidati presidenziali e leader dell'opposizione" e "l'uso politico del sistema giudiziario, l'esclusione dei candidati dalle elezioni e la cancellazione arbitraria dei partiti di opposizione". Questi atti secondo l'Ue "sono contrari ai principi democratici fondamentali e costituiscono una grave violazione dei diritti del popolo nicaraguense ai sensi della Costituzione nicaraguense e del diritto internazionale". La nota europea avverte inoltre che "queste azioni minano ulteriormente la credibilità di un processo elettorale, già ostacolato da una riforma che non è stata all'altezza delle raccomandazioni dell'Osa e delle missioni di osservazione elettorale dell'Ue". (segue) (Mec)