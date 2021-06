Mipaaf: Centinaio in cabina regia su tratta e sfruttamento esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, ha indicato il sottosegretario al Mipaaf, Gian Marco Centinaio, quale autorità politica delegata a partecipare ai lavori della cabina di regia per la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, presieduta dalla ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. La Cabina di regia ha l'obiettivo di definire gli indirizzi per la programmazione e il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani, anche attraverso la predisposizione del nuovo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento per gli anni 2021-2023. (Com)