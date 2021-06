Spagna: comunità Madrid, dal 21 giugno chiusura locali notturni alle 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 giugno la chiusura dei locali notturni nella regione spagnola di Madrid è stata prorogata alle 3 "nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid" e in base all'evoluzione delle situazione epidemiologica. È quanto accordato dalla regione e dai rappresentanti dei locali notturni nel corso della riunione che si è svolta oggi. Le nuove norme prevedono che le attività non potranno ammettere nuovi clienti a partire da un'ora prima della chiusura, non sarà consentito ballare negli spazi chiusi, mentre in quelli aperti sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza e le mascherina (tranne al momento dell'ingestione di cibo e bevande). La capienza resterà del 50 per cento all'interno e del 75 per cento all'esterno.(Spm)