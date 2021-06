Kosovo: Haliti (Pdk), Serbia ha un "piano pericoloso" per destabilizzare la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Kurti ha criticato nei giorni scorsi l'operato dei governi precedenti dal momento che gli accordi raggiunti tra Kosovo e Serbia fino ad ora avrebbero dovuto migliorare le vite dei cittadini, "ma così non è stato". Intervenendo in Parlamento in vista del primo incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles, previsto per il 15 giugno, Kurti ha osservato in particolare il problema derivante dal fatto che cinque Paesi membri dell'Ue ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. "Il danno inflitto dai governi precedenti è che 22 Stati membri dell'Ue che riconoscono la nostra Repubblica, oggi devono soccombere ai cinque Stati che non ci riconoscono", ha dichiarato Kurti. (segue) (Alt)