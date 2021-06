Kosovo-Serbia: presidente Osmani, priorità nel dialogo devono essere persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del Kosovo nel dialogo con la Serbia deve essere quella di "scoprire dove si trovano le persone scomparse" durante il conflitto. Lo ha detto la presidente del Kosovo Vjosa Osmani in una intervista all'emittente televisiva "Al Jazeera Balkans". Osmani ha affermato che citare in giudizio la Serbia per genocidio non ha nulla a che fare con la politica e che questo è "il nostro più grande obbligo come esseri umani". La presidente ha spiegato che le prove "dell'intenzione di sterminio" della Serbia sono particolarmente evidenti in due villaggi del Kosovo: Meja e Poklek. "Come professore di diritto internazionale e come persona che ha insegnato questioni legali relative al genocidio, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, so esattamente di cosa sto parlando", ha sottolineato. Secondo Osmani, l'unico modo per la riconciliazione e per una pace duratura è attraverso la giustizia. "Come politici è nostro compito cercare giustizia per tutte le vittime", ha evidenziato. Sulla possibilità di raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia, Osmani ha affermato che ci sono una serie di principi che devono essere presi in considerazione. "Prima di tutto il dialogo deve svolgersi su un piano di parità. In secondo luogo, il dialogo deve rispettare l'integrità territoriale e la sovranità del Kosovo". Il terzo principio, ha detto Osmani, include affrontare le questioni di giustizia: "Per noi, assicurarci di sapere dove si trovano le persone scomparse". Il capo di Stato ha sottolineato che il riconoscimento reciproco dovrebbe essere il risultato finale del processo di dialogo. La presidente ha ribadito la sua contrarietà ai cambiamenti alle frontiere, definendola una "pericolosa avventura che può portare a spargimenti di sangue" mentre i recenti non-paper che hanno promosso tali idee, a suo avviso, sono "irrilevanti". (segue) (Alt)