Cina: Putin, Pechino non cerca di risolvere questione Taiwan con soluzione militare

- La Cina non sta cercando di risolvere il problema di Taiwan attraverso strumenti militari, quindi è inappropriato parlare di un possibile sviluppo degli eventi. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Nbc". "Come diciamo spesso, il congiuntivo è inappropriato in politica. Non è la realtà del mondo di oggi. Sinora, non è accaduto che la Cina abbia annunciato l’intenzione di risolvere i problemi con Taiwan attraverso strumenti militari", ha sottolineato il presidente.(Rum)