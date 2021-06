Speciale scuola: ministero Istruzione, Olimpiadi di Robotica, proclamati i vincitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GAS-KO, un casco attrezzato con sensori e led per avvisare il lavoratore che si stanno producendo e diffondendo sostanze tossiche pericolose. DAFNE BOAT, un mezzo che avrà la funzione di ripulire la superficie di laghi, stagni e raccogliere i rifiuti plastici. ARACHNE, un robot pensato per supportare il lavoro degli agricoltori, ottimizzando la piantagione e rendendola sito-specifica. Sono questi i progetti vincitori delle Olimpiadi di Robotica, organizzate dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con Scuola di Robotica. Tema principale dell'edizione 2020/21, la sesta, è stato l'ambiente, a partire dallo slogan Acqua Terra Cielo - Robot "Save the Planet!". E' quanto si legge in una nota del dicastero. Le fasi finali a livello nazionale si sono tenute il 9-10-11 giugno, in diretta streaming. I team di scuole provenienti da tutta Italia hanno progettato robot operanti in ambienti acquatici, terrestri o aerei. Gli obiettivi della competizione erano l'ideazione, la progettazione e la costruzione di prototipi di robot in grado di svolgere funzioni utili al miglioramento delle condizioni ambientali del nostro pianeta e delle condizioni di vita dell'uomo su di esso, rilevando ad esempio dati in maniera sensibile e in luoghi irraggiungibili. Anche quest'anno - prosegue la nota - la finale della competizione è stata trasformata in un Hackathon online per permettere la partecipazione da remoto ai team finalisti. Le squadre hanno ricevuto nelle proprie scuole un kit didattico robotico e hanno partecipato a una formazione online dedicata a machine learning, big data e intelligenza artificiale, disegno 3d e programmazione. (Com)