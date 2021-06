Speciale scuola: Pittoni (Lega), su scuola Parlamento ha occasione per imporre sua volontà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale un'intesa trasversale in commissione Bilancio alla Camera per approvare alcuni interventi correttivi del decreto legge Sostegni bis sulla scuola. L'obiettivo del ministero di garantire tutti gli insegnanti in cattedra a settembre, praticabile con la prima bozza di decreto ispirata al disegno di legge 1920, diventa infatti una missione quasi impossibile col provvedimento attualmente all'esame del Parlamento". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. "Quest'anno - spiega il parlamentare in una nota - servirebbero non meno di 120 mila assunzioni vere, cioè a tempo indeterminato, per riportare ordine nel sistema scolastico. Ma la bozza del decreto alla quale si stava collaborando è rimasta vittima dei veti grillini e tutto si è fermato, portandoci fuori tempo massimo per una soluzione applicabile già il prossimo anno scolastico. Possiamo comunque limitare i danni arrivando ad assumere fino a 70-80 mila insegnanti su posti vacanti e disponibili (quindi finanziariamente coperti) se passa l'emendamento che estende alla seconda fascia l'accesso al ruolo, aggiungendo magari chi è in prima fascia senza i tre anni canonici di servizio ma è fornito di titoli particolari come, per esempio, la specializzazione sul sostegno". (Com)