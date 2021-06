Speciale scuola: Napoli, Bassolino, rimettere in piedi welfare sociale e dare più attenzione alla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una città si tiene assieme attraverso i legami sociali e civili. È molto importante che ci siano effettivi diritti e questo aiuta l'esercizio di doveri civili, ci dobbiamo saper rapportare nel modo giusto". Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Bassolino ha poi aggiunto: "Io parlo di sicurezza sociale perché è tale con l'ordine pubblico e anche con la costituzione civile, come direbbero gli illuministi napoletani del '700. Va fatto con l'educazione e la scuola, dai bambini fino ai livelli più alti. Qualche giorno fa ero a Roma e ho accompagnato mia nipote a scuola, era triste e dopo un po' ho capito qual era il motivo: era l'ultimo giorno di scuola. Basta andare all'uscita per vedere quanto conta per i bambini, scuole a tempo pieno e poli per l'infanzia in ogni municipalità. Questo è importante soprattutto nei quartieri difficili". "Mi sembra indubbio che sul tema della scuola serviva più attenzione - aggiunge, l'ex governatore - Dobbiamo rimettere in piedi un welfare nazionale ma anche locale e municipale, questa è una delle scelte della prossima amministrazione. Un welfare che riprenda anche esperienze e idee fatte a Napoli rilanciando in modo aggiornato: le mamme dei quartieri, la scuola aperta di pomeriggio, i nonni civici. I tempi della città sono un tema attuale che in pandemia è venuto fuori: differenziare aperture di scuole, uffici e negozi. Se siamo una città solidale allora possiamo far scattare una cosa necessaria: la fiducia in noi stessi. Le risorse per il welfare arriveranno e noi dobbiamo saperle spendere". (Ren)