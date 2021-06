Speciale scuola: governo russo presenta alla Duma progetto legge per facilitare permanenza studenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo presenterà alla Duma di Stato un disegno di legge su una procedura semplificata per il rilascio dei permessi di soggiorno temporaneo agli studenti stranieri. È quanto annunciato dall'ufficio stampa del Consiglio dei ministri. "Diventerà più facile per gli studenti stranieri ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Russia. Il disegno di legge è stato approvato nella riunione di governo il 10 giugno e in un prossimo futuro sarà inviato alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento)", ha riferito l'ufficio stampa. Le nuove norme riguarderanno cittadini stranieri che studiano nelle università statali russe o sono impegnati in attività scientifiche nel paese. In base al disegno di legge, i permessi di soggiorno temporanei per questi studenti saranno rilasciati immediatamente per l'intero periodo di studio, e non per tre anni come in precedenza. Entro tre anni dalla laurea, gli stessi studenti potranno ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo in maniera semplificata. (Rum)