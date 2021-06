Energia: Iraq, South Refineries Company conclude contratto per raffineria di Dhi Qar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La South Refineries Company, di proprietà statale irachena, ha concluso un contratto preliminare con la società "Awsat", legata a compagnie cinesi, per eseguire il progetto della raffineria di Dhi Qar. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. Il governatore di Dhi Qar, Ahmed al Khafaji, ha dichiarato in un comunicato stampa rilasciato oggi, lunedì 14 giugno, che "la South Refineries Company ha informato l'amministrazione del governatorato sulla conclusione di un contratto con la società” Awsat “e il consorzio cinese che opera con essa. Il progetto dovrebbe fornire posti di lavoro a migliaia di residenti del governatorato, sia nella fase di costruzione che in quella operativa". Nel comunicato si legge inoltre che "la South Refineries Company sta preparando i requisiti per l'inizio del progetto. La terra, l'acqua e altre logistiche sono in via di definizione". Al Khafaji ha incaricato i direttorati dell'acqua, dell'agricoltura e della registrazione immobiliare di accelerare il lavoro e cooperare con la società esecutiva per soddisfare i requisiti il più velocemente possibile. (Res)