Sociale: Cgil Roma e Lazio, mercoledì convegno su disuguaglianze e disagio a Roma

- "Mercoledì, 16 giugno, alle ore 15:00, in diretta sui nostri canali social, si terrà un'importante iniziativa sul tema delle disuguaglianze e del disagio sociale nella città di Roma, con un occhio rivolto al futuro". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "All'incontro - continua la nota - parteciperanno i ricercatori di 'Mappa Roma' e tutte quelle realtà che, oltre alla Cgil regionale, hanno avuto un ruolo di primo piano nel sostenere le famiglie e le persone durante il periodo pandemico come le 'Acli', la 'Caritas', la 'Comunità Sant'Egidio', 'l'Alleanza contro la povertà', il 'Forum Terzo Settore', la'Rete dei Numeri Pari', l'Ordine degli assistenti sociali insieme allo Spi Cgil. Un'analisi su vecchie e nuove povertà che hanno origini molteplici e diverse e che la pandemia ha in molti casi amplificato in altri evidenziato, coinvolgendo gruppi sociali che si sentivano protetti. La drammaticità dei numeri dimostrano che le diseguaglianze sono trasversali, hanno rotto gli argini municipali e lo spettro della povertà convive anche in quelle famiglie dove c'è una persona che lavora. Da gennaio a oggi, secondo i dati Inps, ci sono state circa 32 mila richieste di disoccupazione e 350 mila richieste di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e indennità una tantum per lavoratori autonomi nonché un aumento consistente di richieste di Reddito di Cittadinanza e Reddito d'Emergenza". (segue) (Com)