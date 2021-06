Sociale: Cgil Roma e Lazio, mercoledì convegno su disuguaglianze e disagio a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema della casa - prosegue la nota di Cgil Roma e Lazio - i numeri indicano una profonda ingiustizia sociale: secondo il comune di Roma 50 mila nuclei familiari vivono in condizione di disagio, 14 mila sono in lista d'attesa per una casa popolare, e 50 mila sono le persone che hanno fatto richiesta del contributo all'affitto durante la pandemia. La terza criticità di cui discuteremo riguarda il sistema dei servizi sociali e una serie di riforme che non decollano come dovrebbero, anche per una bulimia normativa che non consente l'utilizzo delle risorse in tempi ragionevoli e certi. Metteremo a fuoco temi attualissimi, affrontati con autorevoli attori sociali. Siamo convinti che nell'attuale fase politica romana tutti questi soggetti possano dare un contributo importante, sia in termini d'idee che di progetti, al fine di diminuire le disuguaglianze prima ancora che si manifestino e intervenire al tempo stesso sui drammi attuali che vivono le famiglie". (Com)