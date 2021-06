Giustizia: Papatheu (FI), su pm milanesi Berlusconi aveva ragione, occorre riforma seria  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sembra essere accaduto alla Procura di Milano in merito al processo Eni-Nigeria getta ulteriori, inquietanti ombre sull’operato della magistratura". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "L’apertura da parte della procura di Brescia di un’indagine nei riguardi dei pubblici ministeri titolari del fascicolo, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, per presunte irregolarità, deve farci riflettere - continua la parlamentare azzurra in una nota -. Si parla di quello stesso De Pasquale - definito 'un assassino' da Vittorio Sgarbi per aver lasciato morire in carcere Gabriele Cagliari - che ha portato avanti in tutti questi anni una vera e propria crociata contro il presidente Silvio Berlusconi. Occorre, quindi, una riforma seria, profonda, incisiva della giustizia. Speriamo che il lavoro iniziato dalla ministra competente, Marta Cartabia, possa dare i suoi frutti". (Com)