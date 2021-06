Sanità: Parente (Iv), fiducia nella scienza, vaccini sicuri secondo studi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della commissione Igiene e sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, di Italia viva, "bisogna avere fiducia nella scienza. Questa fiducia va calibrata anche con le scelte politiche che un governo deve fare e anche con la disponibilità delle dosi". Intervenendo su RaiNews24, la parlamentare ha proseguito: "Probabilmente la scelta di sostituire la seconda dose di AstraZeneca con Pfizer deriva anche dal fatto che noi avremo molte dosi di questo vaccino. I vaccini sono sicuri e lo dimostrano molti studi e le esperienze delle somministrazioni in corso che già in Francia e in Germania si stanno compiendo con mix di vaccini e quindi credo che possiamo andare avanti in questa direzione". L'esponente di Iv ha concluso: "Le Regioni non possono non possono prendere le iniziative singolarmente. Il governo deve intervenire d'imperio". (Com)