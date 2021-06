Sudan: M5s, scarcerazione Zennaro ottima notizia, grazie a impegno della Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri affermano: "Accogliamo con estrema soddisfazione la scarcerazione, avvenuta dopo un lungo negoziato, dell'imprenditore Marco Zennaro, in galera da circa due mesi in Sudan per un contenzioso commerciale. Non possiamo che annoverare l'ottimo lavoro della Farnesina - continuano i parlamentari in una nota - che si è da subito impegnata per vie diplomatiche per ottenere tale risultato. Adesso Zennaro sarebbe ai domiciliari: ci rende felici saperlo fuori di prigione". (Com)