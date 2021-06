Myanmar: l’avvocato, Aung San Suu Kyi “non sembra stare molto bene”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aung San Suu Kyi, la deposta leader del Myanmar che quest’oggi ha affrontato la prima udienza del processo montato a suo carico dalla giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio, “non sembra stare molto bene”. Lo ha detto il suo legale Khin Maung Zaw in una dichiarazione rilasciata al termine dell’udienza. “Aung San Suu Kyi non sembra stare molto bene, ma nonostante questo ha prestato attenzione a tutte le testimonianze”, ha affermato l’avvocato. La leader birmana, 75 anni, si trova agli arresti domiciliari dal giorno del golpe. Il processo in corso la vede accusata di violazione dei protocolli per il contenimento della pandemia e di possesso illegale di ricetrasmittenti. Nei suoi confronti, tuttavia, sono state mosse anche accuse di corruzione e di violazione del segreto di Stato, per le quali sono in programma udienze nella giornata di domani. (segue) (Fim)