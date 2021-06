Myanmar: l’avvocato, Aung San Suu Kyi “non sembra stare molto bene” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori di Aung San Suu Kyi sostengono che tutte le accuse sono politicamente motivate e tese a porre fine alla carriera politica della donna, che fu insignita del premio Nobel per la pace nel 1991 per la sua lotta non violenta per la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Simili capi d’imputazione pendono nei confronti del deposto presidente Win Myint. L’accusa si basa in particolare sulle deposizioni degli ufficiali di polizia Myint Naing e Kyi Lin. Nell’udienza odierna, durata cinque ore, la difesa ha respinto le accuse, definite “assurde”. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice direttore per l’Asia dell’organizzazione Human Rights Watch, Phil Robertson, che in un comunicato ha invitato la procura ad archiviare il caso e rilasciare “immediatamente e senza condizioni” la leader birmana. Il Myanmar è nel pieno di un’acuta crisi politica dal primo febbraio scorso, da quando cioè la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere impedendo l’insediamento del nuovo parlamento dominato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi. (segue) (Fim)