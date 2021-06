Myanmar: l’avvocato, Aung San Suu Kyi “non sembra stare molto bene” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari, che secondo molti osservatori sono appoggiati dalla Cina, hanno giustificato il proprio intervento denunciando l’inazione della commissione elettorale a fronte di presunti brogli avvenuti in occasione delle elezioni del novembre del 2020, a seguito delle quali il Partito dell'unione della solidarietà e dello sviluppo (Usdp), da loro appoggiato, è uscito fortemente ridimensionato. Un’ampia fetta della popolazione, da allora, ha organizzato un movimento per la disobbedienza civile e ha preso parte alle proteste contro la giunta militari, che ha reagito con una violenta repressione del dissenso: secondo l’Associazione di assistenza ai prigionieri politici (Aapp) sono finora rimaste uccise oltre 860 persone, mentre altri 4.500 tra manifestanti e oppositori sono stati arrestati. Nelle ultime settimane gli scontri sono cresciuti d’intensità in particolare nelle aree periferiche del Paese e hanno visto il sempre più forte coinvolgimento delle milizie armate etniche. (Fim)