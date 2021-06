Trasporti: assessore Roma, aderiamo a manifesto ferrovia Salaria, collegamento strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta capitolina ha approvato una memoria in cui aderisce al manifesto per la realizzazione della ferrovia Salaria, un'opera di collegamento strategica tra la costa tirrenica e adriatica". Lo dichiara in una nota il vicesindaco di Roma con delega alla città in movimento, Pietro Calabrese. "Accogliendo l'invito del comitato 'ferrovia Salaria', anche Roma con l'adozione di questo atto partecipa ad un'azione condivisa con altri enti, istituzioni e associazioni per chiedere al governo di impegnarsi fattivamente per realizzare questa infrastruttura - aggiunge Calabrese -. E' un progetto ambizioso che, se realizzato, porterà indiscussi vantaggi per tutti i Comuni interessati, in primo luogo rendendo più veloce e diretto il collegamento tra Roma e Rieti. L'intero tracciato fino a San Benedetto del Tronto con le relative diramazioni permetterebbe inoltre un miglioramento complessivo dei collegamenti tra Roma, l'entroterra reatino, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo, con un notevole impatto anche per il rilancio, nel lungo termine, dei territori colpiti dai terremoti", conclude l'assessore ai Trasporti.(Com)