Difesa: Bulgaria, maltempo interrompe ricerche della scatola nera del Mig precipitato (2)

- In precedenza, l'esperto di aviazione Angel Borisov ha reso noto che esiste "una nuova pista" per spiegare la caduta dell'aereo, avvenuta durante un'esercitazione notturna. "Analizzando la situazione generale durante l'esercitazione, la sua condotta, il lancio del bersaglio luminoso da un altro aereo, notiamo una velocità verticale in forte aumento, si tratta di una sorta di deviazione. Questo ha sorpreso il pilota, che è stato costretto a eseguire una manovra approssimativa per prendere di nuovo la mira, e questo è molto difficile sulla superficie del mare", ha detto Borisov in un intervento per l'emittente "Btv". Un aereo da caccia Mig-29 dell'aeronautica bulgara è precipitato nel Mar Nero vicino a Capo Shabla durante l'esercitazione militare tattica Shabla 2021. Il Mig è scomparso dai radar alle 00:45 nella notte fra l'8 e il 9 giugno durante l'esercitazione militare. Il pilota è il maggiore Valentin Terziev della base aerea di Graf Ignatievo, secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa. Terziev, originario di Varna, ha preso parte a un'esercitazione congiunta con l'aeronautica serba vicino a Shabla. Il Mig-29 pilotato da Terziev è stato consegnato alla Bulgaria nel 1988-89 ed è stato ritenuto idoneo al volo per altri otto anni. (Vap)