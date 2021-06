Speciale scuola: Politi (Lega Roma), su nidi grave situazione, immediata riunione commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave situazione per i nidi di Roma. Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Questa mattina eravamo presenti alla manifestazione davanti la sede del dipartimento dei dervizi educativi e scolastici in via Capitan Bavastro. Le rappresentanze dei tanti nidi in convenzione che stanno chiudendo si sono riunite per avere risposte certe - aggiunge Politi -. Tre le problematiche fondamentali: le difficoltà nella procedura di accettazione dei posti a bando per l'anno educativo 2021-2022, il crollo significativo delle domande e i servizi semi-vuoti e il rischio chiusura per insostenibilità dei servizi convenzionati. Per sostenere le tante lavoratrici e lavoratori del settore abbiamo richiesto una riunione immediata della Commissione Scuola per affrontare il tema delle difficoltà connesse alla gestione delle iscrizioni e alla tempistica di pubblicazione del bando integrativo in relazione all'efficiente copertura dei posti a disposizione delle strutture scolastiche convenzionate. Non possiamo permettere che un servizio utile ed essenziale della città, si areni per mere persecuzioni ideologiche, causando la perdita di lavoro di tanto personale qualificato e insostituibile e negando alle famiglie di poter scegliere il nido più idoneo per i propri figli", conclude Politi. (Com)